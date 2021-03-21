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Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:50

'da hamile kadın evde ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da hamile kadın evde ölü bulundu

'da 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ö.A., yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. Genç kadının ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da 4 aylık hamile olduğu belirlenen Ö. A. (18) evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, evinde hareketsiz halde bulunan ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ö.A. yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan genç kadının cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Genç kadının ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da hamile kadın evde ölü bulundu
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