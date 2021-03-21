Şanlıurfa'da Nevruz kutlamasında 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Nevruz kutlaması HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Özgürlük için Nevruz ateşini harlıyoruz' sloganıyla düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'ndeki 11 Nisan Stadyumundaki boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapıldıktan HES kodunun sorgulanmasıyla birlikte alana alındı.

Davul-zurna eşliğinde halay çeken vatandaşların arasında yasa dışı slogan atan ve flama açan 3 kişi gözaltına alındı. Polis alanda geniş güvenlik önlemleri alırken sürekli anons ederek alandakileri sosyal maske ve mesafe konusunda uyardı.