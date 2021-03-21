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Giriş Tarihi: 21.3.2021 13:36

'da Nevruz kutlamasında 3 kişi gözaltına alındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da Nevruz kutlamasında 3 kişi gözaltına alındı

'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan ve yine yasa dışı flamalar açan 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Nevruz kutlaması HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Özgürlük için Nevruz ateşini harlıyoruz' sloganıyla düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'ndeki 11 Nisan Stadyumundaki boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapıldıktan HES kodunun sorgulanmasıyla birlikte alana alındı.

Davul-zurna eşliğinde halay çeken vatandaşların arasında yasa dışı slogan atan ve flama açan 3 kişi gözaltına alındı. Polis alanda geniş güvenlik önlemleri alırken sürekli anons ederek alandakileri sosyal maske ve mesafe konusunda uyardı.

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Şanlıurfa'da Nevruz kutlamasında 3 kişi gözaltına alındı
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