Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (21 Mart 2021 Pazar) şans oyunu severler için belli olacak. Şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kupona büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek adına 21 Mart MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Milli Piyango Online ile 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.