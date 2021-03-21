Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (21 Mart 2021 Pazar) şans oyunu severler için belli oldu. Şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden doldurdukları kupona büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek adına 21 Mart MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (21 MART)

Milli Piyango Online ile 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;