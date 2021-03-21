Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 20 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili son gelişmeler ve sorgulamalar başladı. Şans oyunu tutkunları 20 Mart'ta gerçekleşen çekilişle ilgili olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakan vatandaşlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen çekiliş sonuçları sorgulamalarına hız kazandırdı. Milli Piyango TV Youtube kanalı canlı çekilişe olan ilgi artarken kazandıran numaralar saat 20.45 itibariyle açıklandı. İşte Sayısal Loto sonuçları ile Milli Piyango Online ile 20 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Piyango ile haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Son olarak devreden ikramiyenin 127.180.207 TL olmasıyla haftanın son talihlileri belli olacak ve Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek. Milli Piyango Sayısal Loto 20 Mart 2021 sonuçları ve kazandıran numaralar detayları şöyle;
Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar; 6, 22, 28, 50, 72, 90, joker 74
Sayısal Loto sonuçları açıklandı.Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar; 6, 22, 28, 50, 72, 90, joker 74
20 Mart Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.45'te yapıldı ve ardından Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari adresinde ve sabah.com.tr'de.
Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.