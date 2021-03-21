Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 20 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango ile gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın belli günlerinde canlı ve noter huzurunda yapılan çekilişle alakalı olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabiliyor.Geçen haftaki ikramiyenin katlanarak büyümesi bu haftaki çekilişe olan heyecanı ikiye katladı. İşte 20 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sonuçları sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili son gelişmeler ve sorgulamalar başladı. Şans oyunu tutkunları 20 Mart'ta gerçekleşen çekilişle ilgili olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakan vatandaşlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen çekiliş sonuçları sorgulamalarına hız kazandırdı. Milli Piyango TV Youtube kanalı canlı çekilişe olan ilgi artarken kazandıran numaralar saat 20.45 itibariyle açıklandı. İşte Sayısal Loto sonuçları ile Milli Piyango Online ile 20 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango ile haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Son olarak devreden ikramiyenin 127.180.207 TL olmasıyla haftanın son talihlileri belli olacak ve Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek. Milli Piyango Sayısal Loto 20 Mart 2021 sonuçları ve kazandıran numaralar detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar; 6, 22, 28, 50, 72, 90, joker 74