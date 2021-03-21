Sokağa çıkma kısıtlamasında yollar ve meydanlar boş kaldı

İstanbul'da kısıtlama olmayan Cumartesi günü yoğunluk yaşanırken kısıtlamanın uygulandığı Pazar günü yollarda sessizlik hakimdi.



İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında kentin uğrak noktalarından olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve E-5 karayolunun boş kaldı.



Vatandaşların genel olarak kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü. Yağmurlu havada meydan ve caddeler, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Öte yandan E-5 otoyolunda da trafik yoğunluğunun sabah erken saatlerde yüzde 2'ye saat 12.00'da ise yüzde 8'e kadar çıktı. Kısıtlama nedeniyle yollarda polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edip etmeyenler denetlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise para cezası uygulandı.