Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi banyoda asılı halde buldu...

1 AY ÖNCE EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ

Öte yandan Beyza Nur F. ile Ömer F'nin 3 ay önce kaçarak evlendiği, ailesinin bu nedenle Beyza Nur F. ile görüşmediği ileri sürülürken, Ömer F. ile Beyza Nur F'nin 1 ay önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darbettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Ömer F'nin bu nedenle olayla ilgili şüpheli olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.