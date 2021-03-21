Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi banyoda asılı halde buldu...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:12 Son Güncelleme: 21.3.2021 12:47

Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi banyoda asılı halde buldu...

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi banyoda asılı halde buldu...

Son dakika haberler... 'nin İzmit İlçesinde oturan ve 3 ay önce hayatını Ömer F. ile birleştiren 22 yaşındaki Beyza Nur F, evinin banyosunda asılı bir halde bulundu. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan polis, Ömer F.'yi gözaltına aldı.

Kocaeli İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde meydana gelen olayda, henüz 3 ay önce Ömer F.ile evlenen Beyza Nur F. evinin banyosunda bornozu ile asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadını, bornoz kuşağı ile asılı haldeki bedenini eşi buldu.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen Beyza Nur F. hayata döndürülemedi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, genç kadının eşi Ömer F. ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

1 AY ÖNCE EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ

Öte yandan Beyza Nur F. ile Ömer F'nin 3 ay önce kaçarak evlendiği, ailesinin bu nedenle Beyza Nur F. ile görüşmediği ileri sürülürken, Ömer F. ile Beyza Nur F'nin 1 ay önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darbettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Ömer F'nin bu nedenle olayla ilgili şüpheli olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi banyoda asılı halde buldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA