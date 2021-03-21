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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:12 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:33

Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi, yatak odasında cansız bedenini buldu...

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi, yatak odasında cansız bedenini buldu...

Son dakika haberler... 'nin İzmit İlçesinde oturan ve 3 ay önce hayatını Ömer F. ile birleştiren 22 yaşındaki Beyza Nur F, evinin yatak odasında ölü bulundu. Genç kadının eşi Ömer F. ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde meydana gelen olayda, henüz 3 ay önce Ömer F.ile evlenen Beyza Nur F. Evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadını, bornoz kuşağı ile kendini astığı ileri sürülürken, kendisini eşinin bulduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen Beyza Nur F. Hayata döndürülemedi. Cenaze olay yerinde yağılan incelemeler sonrasında adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, genç kadının eşi Ömer F. İfadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan Beyza Nur F. İle Ömer F'nin 3 ay önce kaçarak evlendiği, Beyza Nur F.'nin ailesinin bu nedenle kendisi ile görüşmediği ileri sürülürken, Ömer F. İle Beyza Nur F.'nin 1 ay önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darp ettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Ömer F'nin bu nedenle Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve ifadesine başvurulduğuda edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi, yatak odasında cansız bedenini buldu...
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