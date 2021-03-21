Son dakika: 3 ay önce evlenen genç kadının sır ölümü! Eşi, yatak odasında cansız bedenini buldu...

KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ



Öte yandan Beyza Nur F. İle Ömer F'nin 3 ay önce kaçarak evlendiği, Beyza Nur F.'nin ailesinin bu nedenle kendisi ile görüşmediği ileri sürülürken, Ömer F. İle Beyza Nur F.'nin 1 ay önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darp ettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi. Ömer F'nin bu nedenle Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve ifadesine başvurulduğuda edinilen bilgiler arasında yer alıyor.