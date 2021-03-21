Son dakika: Adana'da ilginç olay: 'Alkollüydüm hatırlamıyorum!'

Emniyete götürülen Ali Alcı'nın, ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken de montumun olmadığını fark ettim. Bu nedenle parka geri döndüm" dediği belirtildi.