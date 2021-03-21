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Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:48 Son Güncelleme: 21.3.2021 10:50

: 'da ilginç olay: 'Alkollüydüm hatırlamıyorum!'

DHA
Son dakika: Adana'da ilginç olay: 'Alkollüydüm hatırlamıyorum!'

haberler...'da, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Ali Alcı (25) isimli kişi, parkta yürüyüş yapan M.M.’yi (15) dövüp, bıçakla tehdit ederek cebindeki 20 TL’yi çaldı. Bir süre sonra olay yerine dönen hırsız, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken montumun olmadığını fark ettim ve bu nedenle geri döndüm” diyen zanlı, tutuklanarak cezaevine yollandı.

Son dakika haberler...Olay, geçtiğimiz perşembe Adana'da yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte parkta yürüyüş yapan M.M.'nin yanına yaklaştı. Bu kişi, M.M.'den para isteyip, dövmeye başladı. Ardından bıçak çeken şüpheli, M.M.'nin cebindeki 20 TL'yi alıp, kaçtı.
M.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.


Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Ali Alcı olduğunu tespit etti. Bir süre sonra Ali Alcı parka geri dönünce polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ali Alcı'nın, ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken de montumun olmadığını fark ettim. Bu nedenle parka geri döndüm" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Alcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Adana'da ilginç olay: 'Alkollüydüm hatırlamıyorum!'
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