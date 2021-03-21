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Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:30

: 'da kanlı olay! Genç tartıştığı kocasını...

DHA
SON DAKİKA: Aksaray'da kanlı olay! Genç kadın tartıştığı kocasını...

haberler: 'da, öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 1 çocuk annesi Leyla K. (23) ile eşi Medine K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Genç , kocasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam, hastaneye kaldırıldı. Leyla K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Dehşet verici olay, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Susadı köyünde tek katlı müstakil evde meydana geldi. 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ve eşi Medine K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşi Medine K.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Evden kaçmak isteyen Leyla K.'yi gören komşuları ne olduğunu sorduğunda, eşini bıçakladığını belirtti.

Bunun üzerine eve gelen komşuları Medine K.'yi kanlar içinde buldu. Medine K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Aksaray'da kanlı olay! Genç kadın tartıştığı kocasını...
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