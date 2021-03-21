SON DAKİKA: Altın vuruş yaptılar! İstanbul'da şok olay!

"HIRSIZLAR GELECEĞİMİZLE OYNAMIŞ OLDU"



28 yaşında Murat Demirbilek ise "Olay öğle sıralarında oldu. Evden kuyumcuya ve hastaneye gittik. Sonrasında tekrar eve dönmek için minibüse bindik. Minibüste bulunan 3 şahıs oturdukları yerden kalıp bana doğru geldi. Ben de şoföre yardım amaçlı yolcuların para üstlerini veriyordum. Tam o esnada cebimden düğün takılarımız çalındı" dedi.