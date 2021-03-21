SON DAKİKA: Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günün’de bıçaklanan kadından acı haber!

Hatice Yıldız'ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Hatice Yıldız'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.