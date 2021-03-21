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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:24 Son Güncelleme: 21.3.2021 12:32

: 'da faciası: 'İmdat burada boğulacağız!'

DHA
SON DAKİKA: Antalya'da yangın faciası: 'İmdat burada boğulacağız!'

haberler…’da, sabah saatlerinde korkunç anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Vatandaşlar, "İmdat, boğulacağız burada" diye bağırarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberler….Antalya'daki Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak'taki bir sitede binanın birinci katından saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi.

Kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, "İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Terasa çıkanlar ise itfaiyenin yardımı ile indirildi. Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.



Sitede oturan ve adının açıklanmasını istemeyen kişi, "Kiracılar evde otururken bir anda klima iç ünitede patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış. Hatta dairede oturan bir kişinin ayağı yanmış. Kendilerini zor dışarıya atmışlar" dedi.



İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA: Antalya'da yangın faciası: 'İmdat burada boğulacağız!'
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