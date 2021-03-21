SON DAKİKA: Coronavirüs tablosu şaşırttı! Doğu'da en çok vaka o ilde!

Maske takmadan cadde dolaşan Hikmet Eğilmez, "Bir anlık dalgınlık. Tabii ki maske kullanmak gerekiyor. Kullanmamak büyük bir zafiyet. Alışkanlık mı dersinin yoksa hava şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Gözlük kullanıyorum ve soğuk olduğu için maske akınca buharlanıyor. Gözlüğü yukarı kaldırmak yerine insan ister istemez maskeyi indiriyor. Yanlış olduğu kesin ama insan yapıyor farkında olmadan" diye konuştu.