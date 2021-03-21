Son dakika: Ekmeğin içinde unutuldu, yiyen kişi hastanelik oldu...

Keserken içinden mavi bir şey belirdi. Kesmeye devam edince içinden eldiven çıktı. Eldiven çıktığını görünce şaşırdım. Olduğu gibi poşete koyup yetkililerle iletişime geçtim. Market zincirine e-mail yoluyla ulaşmaya çalıştım. Geri dönmediler. Üretici firma dönüş yaptı. Özür dilediler. Bana bir koli firmanın süt ve süt ürünlerini teklif ettiler. Ben bunu kabul etmedim. İnsan sağlığı bu kadar yok sayılmamalı. Şu pandemi sürecinde hijyensizlik bu şekilde. Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir" dedi.