Son dakika: Genç kadına avukat kabusu! "Can havliyle bağırmaya başladım"

"CAN HAVLİYLE BAĞIRMAYA BAŞLADIM"



Genç kadın, erkek arkadaşı tarafından darp edildiği sırada diğer arkadaşından yardım istediğini belirterek, "Arkadaşına defalarca kez kurtar beni, gözümü yumrukluyor canım çok yanıyor diye seslendim. 5-10 defa yumruk atıldı gözüme. Daha sonra üzerimden kalktı. Dışarıya doğru gitti can havliyle bağırmaya başladım. Sonrasında gitti, komşular dışarıya çıktı. Komşulardan bir teyze geldi bağırdı çağırdı. Ben de o gittikten sonra bahçeye hava almaya çıktım. Olayın şokuyla nefes nefese kaldım. Çünkü beklemediğim bir şeydi" dedi.



"CAM AŞAĞIYA İNDİ, ELİMDE KESİKLER OLUŞTU"



Dışarıda nefes aldıktan sonra eve geri döndüğünü ifade eden genç kadın, "O da eve geldi. 'Onu ben getirdim sadece ben geri götürebilirim. Hemen benimle gelecek' diye ısrar etmeye başladı. Daha sonra kendimi lavaboya attım. Lavabonun da kilidi yoktu. Evin kapı ve camları eskiydi. Zorlamaya başladı. O arbede de kapının camı aşağıya indi elimde kesikler oluştu. Hastanede camı çıkarttılar. Elim, kolum hep çizik" şeklinde konuştu.