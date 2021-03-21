Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen son dakika haberine göre, yurt genelinde kar ve yağmur yağışı bu hafta etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerinde hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklıklar artış gösterirken, yağmurlu hava etkisini gösterecek. Pazartesi itibarı ile sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, yurt genelinde kara yağışı etkisini gösterecek.
Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getiren Meteoroloji, perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;
SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı bulutlu
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
.