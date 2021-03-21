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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:13 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:15

Son Dakika Haberi: 'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 'nin verdiği tarih...

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

Son dakika haberi... 'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporlarını paylaşan , hafta içerisinde 'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Paylaşılan son raporlara göre, pazartesi gününden itibaren genelinde yağışlı hava görülecek ve sıcaklık değerleri düşecek. Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı beklenirken perşembe günü ise ile İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek. İşte, 21 Mart tarihli günlük ve haftalık hava durumu tahminleri...

'den gelen son dakika haberine göre, genelinde kar ve yağmur yağışı bu hafta etkisini gösterecek. 'nin haftalık hava durumu tahminlerinde hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklıklar artış gösterirken, yağmurlu hava etkisini gösterecek. Pazartesi itibarı ile sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, yurt genelinde kara yağışı etkisini gösterecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, ile ilgili bir de uyarıda bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getiren Meteoroloji, perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR

'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe günü başta olmak üzere tüm , iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

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Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...
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