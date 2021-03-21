Son Dakika Haberi: İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin verdiği tarih...

SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C , 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C , 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu