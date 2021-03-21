Son dakika: 'İnternet aşkı' genç adamın kabusu oldu! 362 bin lira dolandırıldı, soluğu mahkemede aldı...

362 BİN TL'DEN SONRA ŞÜPHELENMİŞ

Biriktirdiği yaklaşık 362 bin TL tutarındaki parayı, şüpheli kadına verdiğini iddia eden M.D., verdiği paralar neticesinde kar elde edemeyeceğini anladığında dolandırıldığından şüphelenmeye başladı. Şüphelendiği için İ.G. isimli kadından şikayetçi olan genç adam, şüpheli kadının kendisini dolandırdığını iddia etti. M.D.'nin şikayeti sonrası hakkında kamu davası açılan İ.G. isimli şüpheli kadının yargılanmasına başlandı.

'ÇOK AŞIKTIM, SADECE YARDIM ETTİM'

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheli kadın, mahkemedeki savunmasında M.D. ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını, daha sonra samimi olduklarını, kendisinin M.D.'ye aşık olduğunu fakat M.D.'nin kendisini sevgili olarak görmediğini söyledi. O dönem ikisinin de bekar olduğunu belirten şüpheli kadın, 'Müşteki bana ablasının ve kardeşinin toplu parası olduğunu, bu parayı tekstil işinde değerlendirmek istediğini ama ablası ve kardeşinin bu işe yanaşmadığını söyledi. Benim de birkaç arkadaşım tekstil işinde çalıştığı için hesap numaralarını kendisine verdim.' dedi.

PARAYI ARKADAŞLARININ HESAPLARINDAN ALMIŞ

Şüpheli kadın savunmasının devamında, müşteki M.D.'nin arkadaşlarının hesaplarına para göndermeye başladığını, arkadaşlarının paraları çekip kendisine verdiklerini, bir süre sonra müştekinin kendisine evleneceğini söylediğini ve o dönem kendisinin de evlenmek için görüştüğü biri olmasından kaynaklı bir daha müştekiyle görüşmeme kararı aldığını ifade etti. M.D.'nin buna rağmen kendisini sürekli aradığını belirten şüpheli İ.G., bundan dolayı evliliğinden ve işinden olduğunu söyledi.

'BAŞKA İSİM KULLANMAMI KENDİSİ İSTEDİ'

Müştekinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia eden şüpheli kadın, savunmasını 'Ben o dönem M.D.'ye çok aşıktım. Ne derse sorgulamadan yapıyordum. Parayı neden arkadaşlarımın hesaplarına yatırıp sonra benden geri aldığını bilmiyorum. Arkadaşlarıma, erkek arkadaşımın tekstil işi yapan birisinin hesap numarasına ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Onlar da direk kabul etmişlerdi. Serra ismini kullanmamı M.D.'nin kendisi istemişti. Ben ona ismimi ve yapmış olduğum muhasebecilik mesleğini en başta söylemiştim.' şeklinde bitirerek üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ayrıca yapılan para transferlerinde birden fazla kişinin hesaplarının kullanılmasının müştekinin isteği olduğunu söyleyen şüpheli İ.G., paraların iadesini elden yaptığını belirtti. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen şüpheli kadının 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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