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Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:04 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:18

: arasında feci ! araçtan sağ çıkamadı!

REMZİ YILMAZ
SON DAKİKA: İstanbul Bursa arasında feci kaza! Lüks araçtan sağ çıkamadı!

haberler... arasında feci bir yaşandı. Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yabancı plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü  Mert Ökmen'in (48) hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Gebze, Orhangazi, İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında YE67-GXO plakalı lüks bir otomobil ile İstanbul yönünde seyreden Mert Ökten (48), iddialara göre aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti.

Yolun yağış yüzünden kaygan olmasıyla birlikte hızla bariyerlere çarpan lük otomobil şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen'in hurdaya dönen araçta hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen'in cesedi araç içinden çıkarıldı.

Yoğun yağış nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmalarında hurdaya dönen otomobil vinç yardımı ile şarampolden çıkarıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul Bursa arasında feci kaza! Lüks araçtan sağ çıkamadı!
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