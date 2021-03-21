SON DAKİKA: İstanbul Bursa arasında feci kaza! Lüks araçtan sağ çıkamadı!

Son dakika haberler...Gebze, Orhangazi, İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında YE67-GXO plakalı lüks bir otomobil ile İstanbul yönünde seyreden Mert Ökten (48), iddialara göre aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti.