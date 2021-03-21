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Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:03 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:16

Son dakika: 'da şoke eden görüntü! Kız öğrenciye tekme tokat dayak kamerada...

İHA
Son dakika: İstanbul'da şoke eden görüntü! Kız öğrenciye tekme tokat dayak kamerada...

Son dakika haberler... Ümraniye'de cep telefonu kamerasına yansıyan liseli kızların kavgası görenleri şaşkına çevirdi. Okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından yere yatırılarak tekme tokat dövüldü.

Akılalmaz olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darbedildi.

ÇELME TAKIP YERE DÜŞÜRDÜLER

Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü.

Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşte Ümraniye'deki şoke eden kavgadan kareler:

İşte Ümraniye'deki şoke eden kavgadan kareler:

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Son dakika: İstanbul'da şoke eden görüntü! Kız öğrenciye tekme tokat dayak kamerada...
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