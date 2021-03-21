Son dakika: İstanbul'da şoke eden görüntü! Kız öğrenciye tekme tokat dayak kamerada...

Akılalmaz olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darbedildi.