SON DAKİKA: İstanbul'daki lüks rezidansta korkunç olay! İranlı genç bıçakla dehşet saçtı!

Son dakika haberler...Olay geçen hafta 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. İddialara göre İranlı bir kişi ağabeyi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kardeş ağabeyini elinden bıçakladı.