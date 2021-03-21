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Giriş Tarihi: 21.3.2021 16:13 Son Güncelleme: 21.3.2021 16:37

: 'de yeğen cinnet getirdi! Amcasını silahla katletti!

DHA
Son dakika: İzmir'de yeğen cinnet getirdi! Amcasını silahla katletti!

haberler... Torbalı'da kan donduran bir olay yaşandı. Ercan K. (32), çıkan tartışmada tarlalarında çalıştığı amcası Süleyman K.'yı (47) kurşunladı. Kanlar içinde yere yığılan adam hayata gözlerini kapadı. Çılgına dönen genç, daha sonra diğer amcası Osman K.'yı (65) yaraladı. Olayın ardından teslim olan zanlı, gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...İzmir Torbalı'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bugün saat 11.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Ahmetli Mahallesi'nde mesire alanı yakınındaki bir tarlada iddiaya göre Ercan K. ile amcaları Süleyman ve Osman K. arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından Ercan K., yanındaki tabanca ile her iki amcasına da peş peşe ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Ercan K., olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşten Süleyman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken; Osman K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ercan K., jandarma ekiplerine teslim olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: İzmir'de yeğen cinnet getirdi! Amcasını silahla katletti!
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