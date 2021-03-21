Son Dakika! Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

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