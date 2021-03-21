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Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:48 Son Güncelleme: 22.3.2021 00:51

Son Dakika! ’nde korkutan deprem! ’da da hissedildi!

Son Dakika! Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Erdek açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar başta olmak üzere pek çok ilimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

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Son Dakika! Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi!
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