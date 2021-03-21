Son dakika: Şırnak'ta korkunç olay! 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu. 14 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

BULDUKLARI CİSİMLE OYNADIKLARI SIRADA PATLAMA OLDU

Olay, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.

ÇOCUKLAR, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.