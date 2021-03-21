Sosyal medyada tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki E.Ö, sosyal medya üzerinden tanıştığı Eymen A'nın (21) cinsel içerikli mesajlarına ve görüntülerine maruz kaldı. Bir süre sonra buluştuğu E.Ö'yü zorla öpmeye çalışan Eymen A. E.Ö'nün babasının takibi sonucu yakayı ele verdi. Babanın şikayeti üzerine Eymen A. hakkında 'çocuğa cinsel istismar' suçundan cezalandırılması talep edildi.

SOSYAL MEDYADA TANIŞIP, BULUŞTULAR

Hazırlanan İddianamede, Eymen A'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve yine sosyal medya üzerinden E.Ö'ye "Seni yerim, seni yiyebilirim, bana sarılarak ısıtabilir misin" şeklinde cinsel içerikli mesajlar attığı ve görüntüler gönderdiğine yer verildi.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, mağdur çocuk E.Ö. ile Eymen A'nın Beyoğlu'ndaki bir lisenin önünde buluştukları, şüphelinin mağdura yanaşıp elini tutarak mağduru kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı sırada mağdurun kendisini kendisini geri çektiği belirtildi. E.Ö'nün şüphelinin öpmesine izin vermediği, daha sonra şüphelinin elini mağdurun beline götürerek mağduru belinden kavradığı, bu esnada olayı uzaktan izleyen mağdur çocuğun babasının şüpheli Eymen A'yı takibe alarak yakaladığı belirtildi.

Olayın ardından mağdur çocuk E.Ö'ye yönelik cinsel taciz ve istismar eylemlerinden dolayı baba İsmail Ö. ve mağdur çocuk suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında şüpheli Eymen A'nın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı. Şüphelinin çocuğa cinsel istismar suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.