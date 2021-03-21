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Giriş Tarihi: 21.3.2021 18:35 Son Güncelleme: 21.3.2021 18:50

Sosyal medyada tepki yağdı! Küçük kızı tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi

Sosyal medyada tepki yağdı! Küçük kızı tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi

'da ., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine görüntüleri kaldıran Aziz Ç., "Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Şanlıurfa'da Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE VİDEOYU KALDIRDI

Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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Sosyal medyada tepki yağdı! Küçük kızı tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi
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