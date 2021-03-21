Sosyal medyada tepki yağdı! Küçük kızı tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE VİDEOYU KALDIRDI

Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.