Sümeyye rekor kırdı

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında GAP Gençlikspor oyuncusu Sümeyye Sultan Mermer Minik Bayanlar kategorisinde rekor kırarak birinci oldu.

19 Mart'ta Mersin'de başlayan ve 24 Mart günü yapılacak törenle sona erecek olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına Minik Bayanlar kategorisinde katılan Sümeyye Sultan Mermer, 277 puanla Türkiye rekoru kırarak rakiplerini geride bıraktı.

Şampiyonluk madalyası alan sporcusunun başarısından duydukları mutluluğu dile getiren GAP Gençlikspor Kulübü Başkanı Mehmet İpek, "Sümeyye kızımızın bu başarısı bizi çok mutlu etti. Başarılarını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğine inanıyoruz. Yeteneği ve spora olan ilgisi ile takdir topluyor. Sumeyye sampiyon olmakla kalmayıp rekor da kırdı. Takımımız da aynı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.