Süper Lig’in stadı olmayan tek takımı: Karagümrükspor

Cumhuriyet'in ilk, İstanbul'un da en köklü takımlarından biri olan Karagümrük geçen yıl, uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. Bunda futbolda müthiş tecrübeleri olan, hep hayallerinin peşinden giden kulüp başkanı Süleyman Hurma'nın büyük emekleri olduğunu röportajımızı okuduğunuzda göreceksiniz.

- Kayserispor, Trabzonspor gibi deneyimlerinizden sonra İstanbul gibi bir kurtlar sofrasında olmanız size nasıl hissettiriyor?

- Öncesi var. Üç yıl Samsunspor, bir yıl Erzurumspor, üç dönem Trabzonspor ve 10 yıl Kayserispor. Uzunca bir süre, üstelik kolay değil. Meşakkatli, zaman zaman çok keyifli zaman zaman üzüntülü geçti ama tabii ki önemli bir deneyim oldu.

- Nasıl açarsınız bu deneyimi?

- Futbol benim için her şeyin önünde bir tutkuydu. Futbolun her yerinde olmayı çok arzu ettim. Çocukken, gençken oynadım. Sonra burada, Karagümrük'te 20'li yaşlarımın başındayken üç sezon minik takımın hocalığını yaptım. 80'li yılların başıydı. 1992'de Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım'da benim yetiştirdiğim Oktay Derelioğlu, Serdar Topraktepe gibi isimler vardı. Hatta beş-altı oyuncu daha vardı Karagümrük'ten. Daha sonra futboldan uzak kalmayı tercih ettim. Futbolun, futbolun içindeki enstrümanların bana göre olmadığını, sıkıntılı bir sektör olduğunu gördüm.