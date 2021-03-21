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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.3.2021 02:29 Son Güncelleme: 22.3.2021 02:29

sonuçları belli oldu! Online ile sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi (MPİ) ile işbirliğinde Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (21 Mart 2021) şans oyunu severler için açıklandı. Bugünkü canlı çekilişe ve MPİ bayilerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler şanslı numaraları doğru tahmin ederek 5 Milyon TL’ yi aşan kazanmak umuduyla açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 21 Mart çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılacak olan MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaralar ile belli oldu. 5 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına erişen oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynatan ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 21 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 MART)

Milli Piyango Online ile 21 Mart MPİ Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Mart Süper Loto sonuçları: 45 - 43 - 4 - 42 - 6 - 39


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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