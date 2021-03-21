Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılacak olan MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaralar ile belli oldu. 5 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına erişen oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynatan ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 21 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 MART)

Milli Piyango Online ile 21 Mart MPİ Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;