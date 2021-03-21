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Giriş Tarihi: 21.3.2021 23:15

Şüpheli araçtan 1700 yıllık kitabe çıktı

İHA
Şüpheli araçtan 1700 yıllık kitabe çıktı

’nın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçtan yaklaşık 1700 yıllık olduğu tahmin edilen kitabe ele geçirildi

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

Muğla Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait araçta yapılan aramada İbranice yazılmış 1700 yıllık kitabe ele geçirildi. Kitabenin piyasa değerinin ise 20 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Şüpheli araçtan 1700 yıllık kitabe çıktı
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