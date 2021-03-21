Suriyeli genç dehşet saçtı! Annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi sırtından bıçaklayarak öldürdü

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU



Evde bulunan 5 çocuk ve 4 kadın ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Cinayetin şüphelisi Suriyeli genç, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.