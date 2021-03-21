THY çalışanı, öğrencilere umut oldu

9 köy okuluna kütüphane ve bir anaokulu kazandırdıTÜRK Hava Yolları (THY) Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi olarak görev yapan ve hayırseverlerden aldığı destekle köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yardım projesini hayata geçiren Cafer Canşi, binlerce öğrenciye umut olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı olan Canşi, son olarak 'Kütüphaneler' isimli projeyle Ağrı'nın 9 köy okulunda kütüphane ve Hamur İlçesi Yukarıderedibi Köyü'ndeki atıl durumdaki Sağlık Ocağı'nı tamir ettirerek anaokuluna dönüştürüp eğitime kazandırdı. 4 köy için projeyi sürdüren Canşi, "Bugüne kadar 150 binden fazla çocuğumuza yardım eli uzattık. Lütfen sen de bir paylaşımda bulun ve minik kalplere dokun" dedi. Canşi'nin çabalarını sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, "Bayrağımızı sadece uçaklarımız değil, her bir çalışma arkadaşımız da taşıyor" diye konuştu.