Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

Türkiye koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından 2 haftada bir güncelleniyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar neticesinde iller risk gruplarına göre farklı kategorilere ayrıldı. Düşük riskli iller; mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodlarına ayrılan illerin durumu, her iki haftada bir güncelleniyor. İlk haritanın paylaşılmasının ardından Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından oluşturulan koronavirüs risk haritası güncellendi. İllerdeki vaka sayısına göre her 100 bin nüfustaki vaka sayısını gösteren haritanın güncellenmesinin ardından, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları üzerine tedbirlerde değişiklik olup olmayacağı da merak konusu oldu. İllerin risk sıralaması ise şu şekilde yapılmıştı: Düşük riskli iller; mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk... Bakanlık tarafından paylaşılan son verilere göre hangi iller yüksek, çok yüsksek, orta ve düşük riskli sınıfta? İşte, 2021 güncel koronavirüs risk haritası...

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Risk haritası ile ilgili son gelişmeler her geçen gün merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenirken Türkiye koronavirüs risk haritası detayları şöyle;