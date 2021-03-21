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Giriş Tarihi: 21.3.2021 16:00

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, , ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

Türkiye koronavirüs risk haritası tarafından 2 haftada bir güncelleniyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar neticesinde iller risk gruplarına göre farklı kategorilere ayrıldı. Düşük riskli iller; mavi, riskli iller; , riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; renk kodlarına ayrılan illerin durumu, her iki haftada bir güncelleniyor. İlk haritanın paylaşılmasının ardından  Türkiye koronavirüs risk haritası değişti mi, riskli iller hangileri gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ve Bilim Kurulu tarafından oluşturulan koronavirüs risk haritası güncellendi. İllerdeki vaka sayısına göre her 100 bin nüfustaki vaka sayısını gösteren haritanın güncellenmesinin ardından, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları üzerine tedbirlerde değişiklik olup olmayacağı da merak konusu oldu. İllerin risk sıralaması ise şu şekilde yapılmıştı: Düşük riskli iller; mavi, riskli iller; , riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; renk... Bakanlık tarafından paylaşılan son verilere göre hangi iller yüksek, çok yüsksek, orta ve düşük riskli sınıfta? İşte, 2021 güncel koronavirüs risk haritası...

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Risk haritası ile ilgili son gelişmeler her geçen gün merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ardından ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı iller yayınlanan risk haritası ile düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenirken Türkiye koronavirüs risk haritası detayları şöyle;

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "", 36-100 arası "", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor. Öte yandan iki haftada bir vaka sayılarına göre; bu tablonun güncelleneceği bildirilmişti.

13-19 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında; ''İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün'' sözlerine yer verdi.

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

EN SON KABİNE TOPLANTISI 1 MART'TAYDI

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, , risk ve çok yüksek risk grupları bulunuyor. İlerleyen haftalarda koronavirüs risk haritasının değişmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Türkiye güncel koronavirüs risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, koronavirüs risk haritası değişti mi?
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