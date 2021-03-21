Vatandaşlar Sultan Baba'da nefes alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gölcük ilçesi Örcün Köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait Sultan Baba Türbesinde çevre düzenlemesi için geçtiğimiz aylarda çalışma başlatmıştı, çalışmalarda sona gelindi. Mevcut tüm park alanını kapsayan çalışmalar ile alan engelli kullanımına da uygun hale getirildi.

PİKNİK MASALARI VE KAMELYALAR

Sultan Baba mesire alanı çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprüde onarıldı. Köprünün güvenli hale getirilmesi için ekipler tarafından ferforje korkuluk yapıldı. Alana 15 adet kamelya, 3 adet piknik masası ve 17 adet çöp kovası konuldu. Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarında da çalışma yapıldı. Alan içerisinde bulunan taş duvarlara tadilat yapılıp üzerine harpuşta yapılırken 650 m2 granit küp taş döşendi.

YEŞİL ALAN

Sultan Baba mesire alanı çevre düzenlemesi işi kapsamında alanın daha yeşil bir görüntüye kavuşması içinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda alan içerisine uygun noktalara bitkiler ekildi. Ayrıca alana 15 adet dişbudak 15 adet meşe 45 adet karayemiş ağacı ekildi. Bin 850 m² alana rulo çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Mevcut otopark yenilenip kullanıma uygun hale getirildi.