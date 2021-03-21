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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:59 Son Güncelleme: 21.3.2021 12:59

Zirvede kar sahilde deniz sefası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Zirvede kar sahilde deniz sefası

’da ünlü kayak merkezi kar ve kayak keyfi yapmak isteyen vatandaşlarla dolarken, sahil kesiminde ise bir grup vatandaş denize girdi.

Kar kalınlığı 1,5 metreyi aşan Uludağ, konaklayan misafirlerin yanı sıra günübirlikçileri de ağırlamayı sürdürüyor.

Ünlü kayak merkezi hafta sonunda tatilcilerle dolup taşıyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği zirvede yoğunluk sürerken, Bursa'nın Marmara denizine açılan kapısı olan Mudanya'da ise bir grup vatandaş soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Kendilerini serin sulara bırakanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'da oluşan bu görüntüler aynı anda iki mevsimin yaşanması olarak yorumlandı.

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Zirvede kar sahilde deniz sefası
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