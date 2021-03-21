Zirvede kar sahilde deniz sefası

Kar kalınlığı 1,5 metreyi aşan Uludağ, konaklayan misafirlerin yanı sıra günübirlikçileri de ağırlamayı sürdürüyor.

Ünlü kayak merkezi hafta sonunda tatilcilerle dolup taşıyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği zirvede yoğunluk sürerken, Bursa'nın Marmara denizine açılan kapısı olan Mudanya'da ise bir grup vatandaş soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Kendilerini serin sulara bırakanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'da oluşan bu görüntüler aynı anda iki mevsimin yaşanması olarak yorumlandı.