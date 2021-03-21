Zonguldak'ta sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek riskli 22 il arasında bulunan Zonguldak'ta kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa başta olmak üzere, Milli Egemenlik Caddesi, Kozlu-Zonguldak arasındaki sahil yolu boş kaldı.

Kent merkezinde çeşitli hizmet sektöründe çalışanların faaliyetlerini sürdürdüğü gözlenirken, polis ekipleri, Kilimli ve Kozlu'dan kente girişlerinde kontrollerini sürdürdü.

Gazipaşa caddesinde bulunan marketler, pastaneler, kuruyemişçiler ve fırınlar faaliyetlerini sürdürürken, caddede sokak hayvanları ise gezdiler.

Bilhassa izin belgesi olanların sokakta olduğu Zonguldak'ta taksi duraklarındaki taksiler, servis araçları işlerini görürken, vatandaşlar en yakın yerlerdeki marketlere, manavlara ve fırınlara gelerek alış verişini yaparken, Zonguldak Belediyesine bağlı ekiplerde hem temizlik yaptılar hemde bazı yerlerdeki çalışmalarını gerçekleştirdiler.