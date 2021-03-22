1 günlük yasakta 477 kişiye ceza

Kontrollü normalleşme dönemine yüksek risk taşıyan iller arasına turuncu renkte başlayan Kocaeli'nde, Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Arttırılan ve her gün gerçekleştirilen denetim ve kontroller ise aralıksız olarak sürüyor. Pazar günü, Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 32 iş yeri denetlenirken, 10 bin 252 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, maske takma kuralına uymayan 50, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 13, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 386, karantina tedbirlerine uymayan 8, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişi ile 5 iş yerine olmak üzere toplam 477 idari ceza uygulandı.

Öte yandan yapılan kimlik kontrollerde ise çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.