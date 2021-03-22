Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 günlük yasakta 477 kişiye ceza
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:18

1 günlük yasakta 477 kişiye ceza

ABBAS ÇAKAR
1 günlük yasakta 477 kişiye ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, tedbirlere uymayan 477 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kontrollü normalleşme dönemine yüksek risk taşıyan iller arasına turuncu renkte başlayan Kocaeli'nde, Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Arttırılan ve her gün gerçekleştirilen denetim ve kontroller ise aralıksız olarak sürüyor. Pazar günü, Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 32 iş yeri denetlenirken, 10 bin 252 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, maske takma kuralına uymayan 50, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 13, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 386, karantina tedbirlerine uymayan 8, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişi ile 5 iş yerine olmak üzere toplam 477 idari ceza uygulandı.

Öte yandan yapılan kimlik kontrollerde ise çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 günlük yasakta 477 kişiye ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA