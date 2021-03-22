15 günde âşık etmek 4 bin lira!

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada, "15 günde âşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi" vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor. Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor. Muhabir, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü. Medyum N.Ö. "Bağlama işlemi yaptırmak istediğini" söyleyen muhabire, "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" diye konuştu. Mahabir, başka bir medyum H.A.'yı arayarak "Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum" dedi. Medyum H.A. da "Kaynananın adını ve fotoğrafını yolla. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin lira göndermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Astrolog Aygül Aydın, "Vatandaşlarımızdan ricam bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Böyle şeylere inanmayalım" dedi. DHA