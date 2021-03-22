Haberler Yaşam Haberleri 44 Plaka Kodu Nerenin? 44 Neresi, Hangi İlin Plaka Kodu?

Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:36 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:37

44 Plaka Kodu Nerenin? 44 Neresi, Hangi İlin Plaka Kodu?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 44 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 44 plaka kodu nerenin, hangi ilin?