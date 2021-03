46 yıldır zamanı tamir ediyor

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde 46 yıldır baba mesleğini sürdüren 60 yaşındaki Mehmet Yapıcı baba mesleği olduğunu belirterek" 15 yaşından beri tarihi çarşı bölgesinde baba mesleğini icra ediyoruz. Genelde çok eski antika saatleri tamir ediyoruz, bunun yanında günümüzde kullanılan fabrika ve dijital saatleri de tamir ediyoruz. Yani tamir edemeyeceğimiz bir saat yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tamir camilerde kullanılan tarihi saatlerin ustası olduğunu belirten Yapıcı" Safranbolu da tarihi saatler özellikle tarihi camilerde bulunuyor. Bu saatlerin günümüze gelmesinde onların bakım ve tamirlerini yapılmasını da üstlendik. Bu saatlerin periyodik bakımlarını yaparak gelecek nesillere aktarılmasını da sağlıyoruz."

1985 yılında tarihi güneş saatinin restorasyon çalışmasını yaptıklarını belirten Yapıcı "Tarihi Güneş Saatini gelecek nesillere aktarmak için 1985 yılında tekrar yaparak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasında destek olduk. Ayrıca İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797 yılında "Herkesin cebine bir saat koyacağım" diyerek memleketi Safranbolu ilçesine bir saat yaptı. Bu saatin en büyük özelliği zembeleksiz olması ve günümüzde Türkiye'de zemberek siz çalışan tek saatlerinden olan tarihi Safranbolu saatinin de bakım hizmetlerini yapıyorum. Bu saatin her sene bakımı yapılması lazım.Şimdi tek endişem benden sonra bu saatin bakımını ve yağlanması işini yapacak kimsenin olmaması." dedi.

Tek şikayetlerinin artık çırak bulamadıklarını dile getiren saatçi ustası Mehmet Yapıcı "Maalesef her zanaat da olduğu gibi bu zanaatımızda da çırak bulamıyoruz. Bizim mesleği bir özelliği de çok ince bir zanaat onun için el bu mesleğin kahrını çekmez, babadan oğula giden bir meslek ben de babamdan öğrendim. Ben terör yüzünden Üniversiteye gidemedim, babanım yanına gide gele bu mesleği öğrendim. Benim zamanım da esnaflık revaçta bir meslekti ve esnaf oldum. Şimdi ben oğluma öğrettim, o da bir usta isterse bu mesleği sürdürür, sürdürmezse her zanaat da olduğu gibi bu zanaatın sonu gelmiş olur. Benim elim ayağım tutuyor, gözüm görüyor 15 sene önce emekli olmama rağmen ben yapıyorum, sağlığım ev verdiği sürece yapacağım. Benden sonra gelen kuşak yapar veya yapmaz. Zaten artık saat olayında tamir işi de kalktı, bozuldu mu at yenisini al, onun için saat tamir ettirmeye gelen çok az. Bir saat zamanı gösteriyor, biz burada zamanı tamir ediyoruz."

Tarihi veya antika saatleri yapmak için bazı zanaatlardan da anlamak gerektiğini belirten Yapıcı" Tarihi veya antika bir saati tamir etmek o kadar kolay değil, Torna tesviye işinden de anlamak lazım. Şimdiki saatlerde bir parçamı veya entegremi bozuldu, at yenisini tak, ama eski saatlerde böyle değil bir dişlimi bozuldu onu torna ve tesviyede ona baka baka yapıp yerine koyması lazım" dedi.