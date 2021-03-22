Haberler Yaşam Haberleri 48 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 48 Plaka Kodu Nerenin?

Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:39 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:39

48 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 48 Plaka Kodu Nerenin?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 48 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 48 plaka kodu nerenin, hangi ilin?