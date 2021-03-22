49 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Şinasi Mahallesi 93007. sokakta meydana geldi.

Hayvanlarına bakmak için evden çıkıp ahıra giden Suna Şener, aradan geçen sürede eve dönmeyince yakınları ahıra gitti. Şener'i yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Şener'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Suna Şener'in süt sağarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Şener'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.