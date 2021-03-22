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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:32

49 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
49 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu

’nın Ereğli ilçesinde ahırda hareketsiz halde bulunan 49 yaşındaki Suna Şener’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Şinasi Mahallesi 93007. sokakta meydana geldi.

Hayvanlarına bakmak için evden çıkıp ahıra giden Suna Şener, aradan geçen sürede eve dönmeyince yakınları ahıra gitti. Şener'i yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Şener'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Suna Şener'in süt sağarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Şener'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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49 yaşındaki kadın ahırda ölü bulundu
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