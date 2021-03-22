50 Kiloluk cam kapı küçük kızın başına düştü! Mağaza sahibi yargılanacak

Avukat Selin Nakıboğlu Akın ile 8 yaşındaki kızı A., 22 Mayıs 2017'de Teşvikiye'deki bir alışveriş merkezine gitti. Bir oyuncak mağazasına girmek isteyen Akın'ın kızının başına 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı düştü.

Küçük kız boynundan omzuna kadar büyük bir kızarıklık oluştu. Küçük A.'ya sağlık raporu veren AVM revirindeki görevli doktor, "Şah damarına çok yakın bir noktadan darbe almış. Ucuz kurtulmuş" dedi. Akın ailesi, kızının yaralanmasına neden olan şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu Mağdur A. Akın'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığına dair rapor verdi. Dosyanın kusur durumunun tespiti açısından Bilirkişiye tevdii edildi. Bilirkişi, şirket sahibi Hakan Nadir Aytunç ile ortağı Tolga Taniş'in asli kusurlu olduğunun, Selin Nakıpoğlu Akın'ın ise olayda kusuru olmadığını bildirdi.

'YA ŞAH DAMARINA GELSEYDİ'

Anne Selin Nakıpoğlu Akın; olay günü oyuncak dükkanına gittiklerini, mağazaya giriş yaptığını, ancak kızının giremediğini, kızının kapıdan geçerken üzerine camın düştüğünü, kapıyı kızının üstünden kaldıramadığını, kapının bulunduğu yerden kopmuş olduğunu, tırtıklı yerinin kızının boynuna saplanmış olduğunu gördüğünü, ağır olmasına karşın kapıyı yardımla kaldırdığını, mağaza içindeki tezgahtarın kendileriyle fazla ilgilenmediğini, kızının durumunu kontrol ettiğini, AVM güvenlik görevlisinin kendilerine yardım ettiğini, revire götürdüklerini, revirdeki hemşirenin şah damarına yakın bir yere denk geldiğini kendilerine söylediğini anlattı.

'TAM ÖNLEM ALIYORDUK, OLAY YAŞANDI'

Şirketin sahibi Hakan Nadir Aytunç ve ortağı Tolga Tanış savunmasında; mağaza müdürünün çocukların geçmesine ayrılmış cam kapının menteşesinde problem olduğunu kendilerine bildirdiğini, kendilerinde gerekli donanım mevcut olmadığı için bu sorunu çözecek firma ile görüştüklerini anlattı. Aytunç, o gün işlemin gece ondan ya da sabah 8 den önce yapılabildiği için yapılamadığını, gerekli önlemlerin alınması için talimat verdiğini, kapının kullanılmaması için önüne önleyici bir şerit çekildiğini, ikaz yazısı yazıldığını bildiğini, ertesi gün bu olayın gerçekleşmiş olduğunu beyan etti.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şirket sahibi ve ortağının gerekli tedbirleri almayarak kazanın meydana gelmesinde kusurları olduğu gerekçesiyle "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan dava açıldı. İddianamede, şirket yetkililerinin mağazanın girişinde bulunan temperli camdan yapılmış ve çocukların girişine ayrılmış kapısının kırık olduğu halde sağlam şekildeymiş gibi kullanılmaya devam ettikleri anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.