8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın hayatı! Turgut Özal kimdir, ne zaman vefat etti, kaç yaşındaydı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın hayatı merak ediliyor. Malatya'da doğan Turgut Özal 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurmuş ve ANAP genel başkanlığını yapmıştır. Turgut Özal kimdir, ne zaman vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatı!

TURGUT ÖZAL KİMDİR?

Halil Turgut Özal 13 Ekim 1927'de Malatya'da dünyaya gelmişti. 17 Nisan 1993, Ankara'da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı. Bundan önce, 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Turgut Özal cumhurbaşkanlığı görevi sürerken vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından, görevi başında vefat eden ikinci Cumhurbaşkanıdır.