Adana'da gizemli olay! Havadan yumurta yağıyor

"KAFAMIZA RESMEN GÖKTEN YUMURTA YAĞIYOR"

Mahalle sakinlerinden Devrim Karavelioğlu, havadan yumurta yağıyor ve çözüm bulamadıkları için çaresiz olduklarını ifade ederek," Buranın müdavimlerinden biriyim. Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor. Sürekli buradayım. Bu üç hafta süre içinde devam ediyor. Otuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil arka çarşıda burada her yerde. Buraları temizledik delil olarak kalsın diye" dedi.