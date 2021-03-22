AFAD Ağrı’da STK gönüllülerine afet eğitimi verdi, çığ tatbikatı yaptı

Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarındaki dağlık alanda 30 gönüllüye, üç günlük süre ile verilen uygulamalı eğitimler sonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan iki dağcı başarılı bir şekilde kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

'AĞRI'DA 300 BİN KİŞİYE AFET EĞİTİMİ VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Ağrı AFAD İl Müdürü Necati Oruk, 2021 yılının İç İşleri Bakanlığı tarafından 'Afet eğitim yılı' olarak ilan edildiğini belirterek: "İlimiz bildiğiniz gibi yoğun kar yağışı alan bölgeler arasına girmektedir. Meydana gelmesi muhtemel bir çığ olayında etkili müdahalede bulunabilmek adına ilimizde faaliyet gösteren Kızılay, İHH, Beşir ve TAMGA derneklerimizde oluşturulan arama kurtarma birliklerine öncelikle kurumumuzda teorik eğitimler verdik. Ardından sahada gerekli eğitimleri verdikten sonra paydaşlarımızla birlikte uygulamada karşılaşabileceğimiz sorunları, aksaklıkları tespit edip gidermek amacıyla bir tatbikat düzenledik. Şu an burada toplamda 30 kişiye bu eğitimi verdik. Tatbikatımızda senaryo gereği çığ altında kalmış iki kişiyi kurtarıp 112 acil sağlık ekiplerine teslim ettik. Bunun yanında malumunuz İç İşleri Bakanımız tarafından 2021 yılı 'Afet eğitim yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde yaklaşık 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimi verilmesi planlanmakta. Bizde bu kapsamda ilimizde 300 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz." dedi.

AFAD'ın düzenlediği eğitimlere katılan TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği gönüllüsü Leyla Vural da eğitimlerin oldukça verimli olduğunu kaydederek; "TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ekibinde gönüllüyüm. Üç gündür AFAD İl Müdürlüğümüzün bize uygulamalı olarak verdiği eğitimini çığ tatbikatı ile tamamladık. Gayet verimli eğitimler oldu. Oldukça deneyimli süreçlerden geçtik. Çok güzeldi. Umarım daha geniş zamanlarda daha kapsamlı eğitimler almaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.