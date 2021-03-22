Son dakika: Ankara'da fuhuş çetesi çökertildi! Pasaportlarına el koymuşlar

Son dakika haberleri... Ankara'da fuhuş yaptıran bir çete çökertildi. Türk eşinden boşandıktan sonra yabancı kadınla evlenen fuhuş çetesi lideri S.Ç., eşi aracığıyla iş vaadiyle yurt dışından getirdiği kadınların pasaportlarını alıp, senet imzalatarak fuhuşa zorladı.

Eski eşinin açtığı evlerde kadınlara tecavüz eden zanlının, yakalanmamak için evden çıkan kadınlara tesettürlü elbise giydirip, arabada üzerilerini değiştirdikten sonra fuhuşa gönderdiği ortaya çıktı. Çete üyesi A.İ.'nin ortağı olduğu oteli fuhuş için tahsis ederken, zanlıların pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kadınların rahat hareket etmeleri için sahte belge düzenleyerek otel çalışanı olarak gösterildiği tespit edildi. Çeteyi çökerten polis, 10 yabancı kadını örgütün elinden kurtardı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 7 kişilik fuhuş çetesini tespit etti. Soruşturmaya başlayan polis, fuhuş çetesinin lideri S.Ç'.nin yabancı eşi N.S. aracılığıyla, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınlara hizmetçi, hasta bakıcı, güzellik uzmanı olarak iş vaat ederek Türkiye'ye gelmesini sağladığını belirlendi.

AİLE BOYU FUHUŞ ÇETESİ



Türkiye'ye çalışma umuduyla giriş yapan yabancı uyruklu kadınların, S.Ç.'nin eski eşi M.K. ve kızı S.Ç. kontrolündeki evlere yerleştirildikten sonra, kadınların pasaportlarının tercüme ettirme bahanesiyle ellerinden alındıktan sonra, çete üyeleri tarafından tehditle darp edilen kadınlara senet imzalatılarak fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı. Şehir merkezine uzak bir villada saklanan çete lideri S.Ç.'nin işleri de buradan yönettiğini belirledi.

EVDEN TESETTÜRLÜ ÇIKIP ARABADA KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER



Başkasının adına çıkardıkları GSM hatlarla eskort sitelerine yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını ve bilgilerini koyarak ilan veren çetenin üyelerinden A.B. ile U.Ç.'nin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için yabancı uyruklu kadınları tesettür kıyafet giydirerek evden çıkardığı, arabada seyir halindeyken kıyafetlerini çıkarıp fuhuş yapacakları otel ve günü birlik evlere götürüldüğü belirlendi. Çete üyesi A.İ.'nin ortağı olduğu oteli fuhuş için tahsis ederken, zanlıların pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kadınların rahat hareket etmeleri için sahte belge düzenleyerek otel çalışanı olarak gösterildiği tespit edildi.

ÇETE LİDERİNDEN TECAVÜZ



Polis ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Polisin önceden belirlediği adreslere yapılan baskında örgüt lideri S.Ç., eşi N.S., eski eşi M.K. ve kızı S.Ç. ile birlikte A.B., U.Ç ve A.İ. gözaltına alındı. Örgütün elinden kurtarılan 10 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinde S.Ç.'nin kendilerini korkutmak için şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini söyledi. Tehdit, yaralama ve 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçlarından 12 ayrı yakalama kararı bulunan S.Ç.'nin adresinde yapılan aramada bir av tüfeği, fuhuştan elde edilen 135 bin 90 lira ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar da şikayetçi oldu.