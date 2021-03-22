Akşam Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? - Akşam Namazı Tesbihatı Yapılışı

Akşam namazı da günlük kılınan ve farz olan namazlar grubunda yer alır. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte eda edilir. Diğer vakit namazlarına göre kılınışı ise daha farklıdır. Sabah, öğle, ikindi ve yatsı namazında öncelikle sünnet kılınırken, akşam namazında ise önce farz kılınır. Hadis kaynaklarında akşam namazının önemi ile ilgili de çeşitli bilgiler yer almaktadır. Akşam namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir. Akşam namazı tesbihatı nasıl yapılır? İşte akşam namazı tesbihatı yapılışı hakkında merak edilenler…

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKÂTTAN OLUŞUR?

İslamın şartlarından birisi olan namaz farz olarak buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim2de pekçok ayette namaz kılmanın ne kadar mühim olduğu apaçık vurgulanmıştır. Akşam namazı da farz olan namazlar grubu içerisinde yer almıştır. Beş rekâttan oluşan akşam namazında diğer vakit namazlarından farklı olarak öncelikle üç rekât olan farz kılınır. Daha sonra ise iki rekât sünnet kılınır. Buna göre; akşam namazı beş rekâttan oluşmaktadır. Namaz bitiminde ise akşam namazı tesbihatı yapılır.

AKŞAM NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir. "Alâ Rasulina salavat" Anlamı: "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı: "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır." Ayet el Kursi okunur. "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır. "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür. "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir." "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla. Burada dua edilir. "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYETLER

"Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar." (Bakara Sûresi 3)

"Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin." (Bakara Sûresi 43)

"Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir." (Bakara Sûresi 45)

"Hani, biz İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz" diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz." (Bakara Sûresi 83)

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür." (Bakara Sûresi 110)

"Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun." (Bakara Sûresi 125)