Anamur ormanları gençleşiyor

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Savaş Cingöz 'ün katılımı ile Uçarı mahallesinde, yangında zarar gören 278.8 hektarlık kızılçam orman sahasına, bin 860 kilogram kızılçam tohumu atıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan tohum torbalarını bellerine bağlayan, Kaymakam Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Savaş Cingöz, kızılçam tohumlarını sahaya savurdular.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yangın sahasında yapılan çalışmalar hakkında kısa bir brifing verdi.

Anıtlı Bölge Şefi Davut Küçüktop ise sahanın genel yapısı ve yangının söndürülmesinin ardından yapılan ağaçlandırma kapsamında 25 milyon kızılçam tohumu attıklarını ve bundan 459 bin 488 adet kızılçam fidesi beklediklerini söyledi. Kaymakam Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, sahada verdikleri mesajlarda hem yangında zarar gören mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler, Türklerin Nevruz bayramını ve Dünya Ormancılık Gününü kutladılar.