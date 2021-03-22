Türkiye-Azerbaycan Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

Türkiye'den Öğretmen Semra Bezruk Kolcu ile Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den Arzu Ahmadova'nın oluşturduğu proje kapsamında her iki ülke arasında ortak hatıra ormanı için fidan dikimleri yapıldı.

Projeyi, Türkiye'den 10 ve Azerbaycan'dan 3 olmak üzere toplamda 13 okul yürütüyor. Projeye, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, tüm personeli ile destek verdi. Projenin Anamur ayağını üstlenen Kıbrıs İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Gülcan Türkay ve 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Derya Akdeniz 21 Mart dünya Ormancılık günü ve Ormancılık Haftası nedeni ile yürütülen projenin Anamur ayağına veliler ve öğrencilerin katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Proje Anamur sorumlusu Gülcan Türkay; "e-Teinning projesi kapsamında, 3 Azerbaycan ve 10 Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla, 'Tabiata Hayat Olak' projesini başlatmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız, günümüz toplumunda insanlar, sağlıksız, mutsuz ve huzursuz. Bunun temelinde, doğadan kopuş gözlemlenmektedir. Biz de çocuklarımız için, geleceğimiz için çocuklarımıza doğa sevgisini kazandırmak ve yarınlarımıza umut olmak için 'Tabiata Hayat Olak' dedik. Ve Hatıra Ormanına, Ormancık Mevkiinde oluşturmaya karar verdik." dedi.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gebeş'te; "21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebeti ile bugün burada, Azerbaycan ve Türkiye'den okullarımızın oluşturduğu 'Tabiata Hayat Olak' Projesi kapsamında orman kuruyoruz. 21 Mart malumunuz, Türk dünyasında, nevruz günü olarak kutlanmaktadır. Türkler, Ergenekon Vadisinden çıktıkları günün yeniden doğuş, nev ve ruz, yeni gün anlamında, nevruz günü olarak kutlanmakta, Kuzey Yarımküre de ise, 'Dünya Ormancılık Günü' olarak kutlanmasından dolayı bugün burada hem bu ormancılık gününü kutluyoruz," ifadelerine yer verdi.

Projeye katılan öğrenciler, ellerine aldıkları kazmalarla toprağı kazdılar ve anne- babaları ve öğretmenlerinin eşliğinde, fide diktiler. 500 servi ve bin yüz fıstık çamı olmak üzere toplam bin 600 fidenin toprakla buluşturan minikler, diğer yandan Azerbaycan'daki yaşıtlarına selam gönderdiler.